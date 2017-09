Noorele Austraalia ujujale määrati võistluskeeld

kaia kanepi edu us openil

Sellise rikkumise eest on maksimaalne karistus kaheaastane võistluskeeld, aga ASADA piirdus Poorti puhul aastaga, kuna leiti, et tegemist polnud tahtliku rikkumisega. "Inimesed eksivad," ütles Poort. "Olin hooletu ega pööranud sellele nii palju tähelepanu, kui pidanuksin. Mul on väga piinlik."

"Sportlaste asukohainfo peab kogu aeg täpne olema," vahendab Reuters Austraalia antidopingu (ASADA) pressiteadet. "Poort jättis kahel korral õigeks ajaks info muutmata ja kolmandal korral, kui ASADA tahtis teda testima minna, selgus, et ta polnud enda asukohainfot uuendanud ega märkinud, et läheb reisile."

