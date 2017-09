Noortekoondise mängus löödi kaheksa minutiga neli väravat

kaia kanepi edu us openil

U-17 koondise peatreener selgitas, et vastasega võrreldes tehti teadlikult vähem vahetusi, sest EM-valiksarjas on lubatud vaid kolm vahetust.

"Mängu alguses ei olnud me niivõrd teravad kui pidanuksime olema. Oli näha, et polnud selliseks tempoks valmis ja lasime vastase kiirest tegutsemisest endale ohtu tekitada, kuigi see info oli meeskonnani viidud. Luksemburgi paremal äärel oli mõlemal poolajal väga tehniline mängija, jäime seal hätta," tõdes U-17 koondise peatreener Norbert Hurt.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel