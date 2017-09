Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene: hakkame otsast pihta

Tartu Ülikool mängib uuel hooajal kindlasti FIBA Eurocup sarjas ja Eesti meistrivõistlustel ning kaasa lüüa soovitakse ka Balti liigas. Klubis jätkavad Janar Talts ja Tanel Sokk, kolme välismängija kõrval on töös ka oma noored.

"Põhibaas on siin aastaid ju olnud ja noortega on töö taastunud päris edukalt. Eks siin ole, nagu igas asjas, kui tahad tippu jõuda, siis küsimus on väikestes asjades. Proovimegi neid nüansse parandada ja vaatame, mis meil välja tuleb. Hakkame otsast pihta ja läheme siit edasi," rääkis ETV spordiuudistele meeskonna juhendaja Priit Vene.

Klubisse on naasnud eelmist hooaega Argentiinas alustanud ja Taanis lõpetanud koondislane Kristjan Kitsing, kes välishooajaga ammutas enda sõnul tublisti enesekindlust.

"Eelkõige muutusin psühholoogiliselt tugevamaks. See kodust eemalolek ja suure vastutuse võtmine aitas ja karastas. Ma arvan, et sel aastal oleks hea seda realiseerida," sõnas Kitsing.

Meeskonna korvialust tsooni tugevdab sel hooajal ka 217 cm pikkune rootslane Carl Engström.

"Loodan, et tuleb hea hooaeg heas meeskonnas. Tunnen, et treeneritel on mulle palju anda. Loodan siin kõvasti areneda ja meeskonda võidule aidata," arvas rootslane.