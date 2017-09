Spordimuuseumis pandi alus tippsportlasi kaasavale perepäevade sarjale

Esimene perepäev toimus möödunud nädalavahetusel ning külas olid noorema põlvkonna kümnevõistlejad Janek Õiglane, Hans-Christian Hausenberg ja Karel Tilga. Kolme ja poole tunnise programmi käigus peeti, mõistagi kümnevõistlejate osavõtul, muuseumi mitmevõistlust ning mängiti inimlauajalgpalli. Samuti sai nii Õiglasele, Hausenbergile kui Tilgale esitada küsimusi. Sportlased olid oma vastustes rõõmustavalt avatud.

"Lühidalt on see pungil positiivsusest," iseloomustas Spordi- ja Olümpiamuuseumi uut üritustesarja muuseumi teadur-kuraator Rait Männik. "Siin on lõbusaid seiku, autogramme, ühispilte ja ühist sporditegemist. On küsimusi ja on vastuseid. Kümnevõistlejatega tegime algust, sest Janek Õiglase vägiteod Londonis andsid sellele tugevasti alust. Järgmisena oleme kombanud noori tegijaid, oktoobris püüame siia kutsuda nii korv- kui võrkpallureid, sealt edasi veel mitte päris kindlas järjekorras jalgratturid, rammumehed, raskejõustiklased ja teisedki - tundub, et aasta lõpp jõuab enne kätte, kui kõik huvilised kohale oleme meelitanud."

"Näiteks on Anett Kontaveit ja Kelly Sildaru leidnud mõned üksikud vabad päevad, et Eestis olla, seetõttu lükkub nendega kohtumine järgmisesse aastasse," arvas Männik. "Tanel Kangert oli aga rõõmuga nõus, see perepäev toimub ilmselt novembri alguses isadepäeva paiku ja loodame Taneli kõrvale saada ka ehk tema esimese treeneri ning tema sõbra ja konkurendi Rein Taaramäe."