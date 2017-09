II Ultima Thule maraton toob Kuressaares starti vähemalt 175 osalejat

Laupäeval, 16. septembril kell 11 antakse Kuressaare lossihoovis start II Ultima Thule maratonile. Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses Lääne-Saare vallas kulgeval rajal on võimalik joosta nii maratoni kui ka poolmaratoni ning 21,1 km distantsile on oodatud ka kõndijad ja kepikõndijad.

13. septembri hommikuks oli Ultima Thule maratoni stardinimekirjas 175 osalejat: 38 soovib joosta maratoni, 73 poolmaratoni ja 64 läbida 21,1 km kõndides või kepikõndi tehes. Registreeruda saab maratoni kodulehel http://ultimathulemarathon.com.

Eelregistreerimine kestab 14. septembri õhtuni (osavõtutasu 20 eurot), kuid ennast saab kirja panna ka stardipäeva hommikul lossihoovis (osavõtutasu 30 eurot saab kohapeal maksta vaid sularahas).

Osalejate nimekirja ja rajakaardiga on võimalik tutvuda nii Ultima Thule maratoni kodulehel kui ka Facebooki lehel https://www.facebook.com/UltimaThuleMaraton.

Kõik lõpetajad saavad Ultima Thule maratoni medali, mis valiti Eesti 2016. aasta jooksuvõistluste ilusaimaks medaliks. Maratoni ja poolmaratoni kolme kiiremat mees- ja naisjooksjat autasustatakse meenega ning auhindu loositakse välja ka kõigi startijate vahel.

Poolmaratoni jooksjatel on sel aastal võimalik anda oma panus heategevusse. Ultima Thule maratoni idee autor Rasmus Kagge on ka tänavu stardis ja annetab iga jooksja eest, kes lõpetab poolmaratoni temast kiiremini, Kuressaare Perekodule 5 eurot.

Rasmus Kagge sõnul soovis ta tänavusele Ultima Thule maratonile väheke vürtsi lisada ja samas ka head teha. "Seetõttu otsustasingi esitada jooksusõpradele väljakutse, mis aitab Kuressaare Perekodus elavaid poisse ja tüdrukuid," ütles Kagge pressiteate vahendusel.

Ultima Thule maratoni start antakse laupäeval, 16. septembril kell 11 Kuressaare lossihoovis, kust jooksjad ja kõndijad liiguvad marsruudil Allee – Uus – Kaevu – Pärna – Pihtla tee – Transvaali tänav ja sealt edasi mööda Tallinna tänava kergliiklusteed.

Tänavune rada kulgeb peamiselt Kuressaare ja linna lähiümbruse kergliiklusteedel, Kudjape-Upa terviserajal, Kudjapel, Lillekülas ja tervisepargis, samuti joostakse Roomassaare poolsaarel ning Vaivere, Kärdu ja Lilbi külasid läbivatel ning Muratsi sadamasse viival teel. Maratoni finiš asub samuti lossihoovis.

Ultima Thule maratoni korraldamise mõtte käis välja Rasmus Kagge 2015. aasta detsembris Saare maakonna arengukonverentsil “Ultima Thule – maailma äärel on kõik võimalik”. Et just Saaremaa on paljuotsitud müstiline ja müütiline Ultima Thule, kuhu 4. sajandil enne meie aega jõudis ajaloo esimene maadeuurija, kreeklane Pytheas, on väitnud nii Lennart Meri oma raamatus “Hõbevalge” kui ka Raul Talvik 2015. aastal ilmunud teoses “Teekond maailma ääreni”.

17. septembril 2016 toimunud esimesest Ultima Thule maratonist võttis osa 190 spordisõpra, neist 33 jooksid maratoni, 80 poolmaratoni ning 77 läbisid 21,1 kilomeetrit kõndides või kepikõndi tehes.