Pariisi elanikud: olümpiamängud toovad rõõmu vaid neile, kel on raha

Pärast Los Angelese loobumist on põhimõtteliselt juba kindel, et 2024. aastal korraldab suveolümpiamängud Prantsusmaa pealinn Pariis. Paljude linnaelanike arvates on aga tegemist väga vale otsusega.

Kuigi ametlik otsus tehakse kolmapäeva õhtul, siis näiteks Pariisi linnapea Anne Hidalgo jõudis juba sotsiaalmeedia vahendusel kõiki õnnitleda ning kirjutas, et "kogu Prantsusmaa on olümpia nimel seismas Pariisi selja taga".

Tegelikult vaid vaevalt kümmekond kilomeetrit eemal Pariisi äärelinnas on inimeste arvamused võimalikest olümpiamängudest üsnagi sapised.

"Olümpia toob rõõmu neile, kellel on piisavalt raha, et piletit osta ning kõrtsid saavad ka kliente juurde. Aga see on ka kõik," arvas Reutersi vahendusel Lucette Menage, 46-aastane Saint-Denis' elanik. Just selles Pariisi äärelinnas on esialgse kava kohaselt plaanis pidada olümpia ava- ja lõputseremooniad.

"Olümpia ei lahenda meie probleeme. See ei tee lõppu vaesusele, mis siin linnaosas levimas on," lisas Menage.

Saint-Denis elanikest on koguni 23% töötud, mis on rohkem kui kaks korda riigi keskmisest enam. 115 000 elanikuga Pariisi äärelinn, mis on kiirteedevõrgustiku poolt tükkideks lõigatud, on osa Prantsusmaa kõige vaesemast omavalitsusest.

Ka senised olümpiamängud on näidanud, et kuigi riigile ja linnale tuuakse maailmas kuulsust ja au, siis kõige rohkem abi vajavad inimesed spordipeost mingit kasu ei saa ning pigem muutub nende igapäevane elu vähemalt võistluste ajaks isegi veel halvemaks.

27-aastase Saint-Denis elaniku Celine Zenou arvates võiks Pariis olümpiamängude asemel võtta ette esialgu kordades väiksemad probleemid: "Nad peaksid esmalt alustama linnaosa puhastamisega. Saint-Denis on hetkel ju nagu prügikast!"

Pariisi olümpiamängud läheksid esialgse kava kohaselt maksma 6,8 miljardit eurot.