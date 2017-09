Real pikendas Roberto Carlose rekordit jahtiva brasiillasega lepingut

kaia kanepi edu us openil

29-aastane Marcelo on Realis mängitud aastatelt palluritest teisel kohal, kui ta liitus klubiga 2007. aasta jaanuaris Brasiilia klubist Fluminese, olles toona alles 18-aastane. 12. hooaega alustanud kaitsja on Realis läbi aegade kõige kauem mänginud võõramaalane.

Hispaania meisterklubi Madridi Real teatas, et brasiillasest vasakkaitsja Marceloga on mängijalepingut pikendatud kahe aasta võrra.

