Silverstone'i ringraja kohal on tumedad murepilved

Silverstone'i ringrada saab uhkustada sellega, et nad on suutnud kohale meelitada vormel-1 sarja kõikide etappide peale kõige suurema publikuhulga - viimati kogu võistlusnädalavahetuse peale 300 000 inimest.

Silverstone'is on MotoGP etappi sõidetud alates 2010. aastast, kuid leping sarjaga sai läbi ning tugevat soovi on avaldanud ka endise vormel-1 piloodi Jonathan Palmeri juhitav Doningtoni ringrada.

MotoGP sarja kalendris on Suurbritanniale eraldatud 19 etapilises kalendris küll 12. koht, kuid juurde oli kirjutatud ääremärkus, et 26. augustil peetava sõidu täpne ringrada on veel selgumisel.

Suurbritannia kuulsa Silverstone'i ringraja tulevik MotoGP ja vormel-1 sarjade võõrustajana on tume, kuna kolmapäeval avaldatud esialgses kalendris on Suurbritannia GP toimumiskohal laiutamas tühjus.

