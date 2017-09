Arsene Wenger: koduliigas koht nelja hulgas on tähtsam kui Euroopa liiga

kaia kanepi edu us openil

Arsenali liigahooaja algus on kulgenud raskelt, kui neljast mängust on kaotatud kaks. Viimati näidati küll juba paranemise märke, kui Bournemouth alistati 3:0.

"Ma arvan, et parim võimalus (Meistrite liigasse pääseda) on läbi koduse liiga. Me tegime seda 20 aastat järjest," vahendas Reuters Wengeri sõnu enne eelseisvat Euroopa liiga avakohtumist Kölni vastu.

Kuigi Manchester United pääses eelmisel hooajal just tänu Euroopa liiga võitmisele tänavu Meistrite liigasse, siis Wengeri arvates on õigem võtta eesmärk tõusta taas Inglismaal nelja parema hulka, kust mullu üle 20 aasta esmakordselt välja jäädi.

Londoni Arsenali jalgpalliklubi pikaaegne peatreener Arsene Wenger kinnitas, et nende jaoks on olulisem lõpetada Inglismaa kõrgliigas nelja parema seas, kui võita Euroopa liiga tiitel.

