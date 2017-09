Rahvuste liiga alagrupid loositakse jaanuaris

UEFA rahvuste liigas osalevad kõik 55 Euroopa koondist ning see asendab suurt hulka maavõistlusi. Valikmängude süsteem jääb samaks.

Koondised jagatakse UEFA rahvuste liigas viimase kolme suurvõistluse tulemuste põhjal A, B, C ja D liigadesse, millest esimeses on 12 tugevamat, teises järgmised 12, kolmandas 15 ja neljandas 16 koondist. Igas liigas on neli alagruppi, kuhu kuulub kolm või neli koondist.

Rahvuste liiga alagrupimängud toimuvad 2018. aasta septembris, oktoobris ja novembris kodus-võõrsil põhimõttel. Kõigi alagruppide võitjad (16) tagavad koha Euroopa meistrivõistluste valiksarja play-off mängudele ehk võimaluse võidelda finaalturniirile pääsu eest. A liiga alagruppide võitjad selgitavad 2019. aasta juunis UEFA rahvuste liiga üldvõitja.

2018. aasta detsembris ehk pärast rahvuste liiga alagrupimängude lõppu toimub EM-valiksarja alagruppide loosimine. Mängud peetakse 2019. aasta märtsis, juunis, septembris, oktoobris ja novembris. Valiksarjast pääseb finaalturniirile iga alagrupi kaks paremat (kokku 10 alagruppi).

See tähendab, et 2019. aasta novembriks on läbi valiksarja selgunud 20 koondist, kes jõudsid otse EM-finaalturniirile. Lisaks on läbi rahvuste liiga selgunud 16 koondist, kes mängivad play-off'e alles jäänud neljale kohale finaalturniiril. Kui mõni play-off'i jõudnud koondis tagas koha EM-finaalturniiril läbi valiksarja, siis saab selle koondise asemel play-off'i mängida rahvuste liiga paremusjärjestuse alusel järgmine vastava liiga koondis, kes ei jõudnud valiksarja kaudu finaalturniirile.

Play-off paaride loos toimub 22. novembril 2019 Nyonis. Mängud leiavad aset 2020. aasta märtsis. Esmalt peetakse poolfinaal (ühest mängust, koduväljakueelis on kõrgema asetusega koondisel), seejärel finaal, mille võitja pääseb 2020. aasta suvel peetavale EM-finaalturniirile.

Tähtsad kuupäevad:

11. oktoober 2017 - lõpeb 2018. aasta MM-valiksari, selgub koondiste asetus UEFA rahvuste liiga loosimiseks;

24. jaanuar 2018 - UEFA rahvuste liiga alagrupiturniiri loosimine;

6.-11. september 2018 - UEFA rahvuste liiga 1. ja 2. mängupäev;

11.-16. oktoober 2018 - UEFA rahvuste liiga 3. ja 4. mängupäev;

15.-20. november 2018 - UEFA rahvuste liiga 5. ja 6. mängupäev;

Detsember 2018 - 2020. aasta EM-valiksarja alagruppide loosimine;

21.-26. märts 2019 - EM-valiksarja 1. ja 2. mängupäev;

5.-11. juuni 2019 - UEFA rahvuste liiga finaalvõistlus (5., 6. ja 9. juunil), EM-valiksarja 3. ja 4. mängupäev (7., 8., 10. ja 11. juunil);

5.-10. september 2019 - EM-valiksarja 5. ja 6. mängupäev;

10.-15. oktoober 2019 - EM-valiksarja 7. ja 8. mängupäev;

14.-19. november 2019 - EM-valiksarja 9. ja 10. mängupäev;

22. november 2019 - EM-valiksarja play-off paaride loosimine;

26.-31. märts 2020 - EM-valiksarja play-off mängud;

12. juuni - 12. juuli 2020 - EM-finaalturniir.