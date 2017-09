Siim Kiskonen jõudis Prantsusmaal poodiumile

VC Toucy ratturid teenisid sel võistlusel koguni kolmikvõidu – võidu sai oma nimele Aurélien Philibert ja kolmas oli Eugène Richardot, vahendab Rattauudised.ee.

"Me olime juba enne starti peafavoriidid enda klubiga ja tol päeval oli enesetunne väga hea ja kõik klappis," kommenteeris Kiskonen portaalile Rattauudised. "Enamus sõidud on see aasta mul Elite Nationale kategooriaga olnud, kus on mul üsna raske tulemust teha. See nüüd oligi esimene tulemus mul hooaja teises pooles."

Tair Stalberg (UVCA Troyes) kaotas võitjale 1.31 ning sai kuuenda koha. Sama meeskonda esindav Kirill Tarassov sai 24. koha (+4.31).