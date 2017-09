Rekordiomanik Marti Medar: niisama tatsama ei tahtnud minna

Medar plaanis tänavu kaasa lüüa Eesti linnajooksude sarjas, kuna seal olnud tema arvates head šansid kokkuvõttes esikuuikusse jõuda. "Narva Energiajooksul tuli katkestamine. Sarjas 100+ punkti kogumiseks pidin igal juhul läbima maratoni. Füüsiliselt ma valmis puhtaks maratoniks ei olnud ja niisama tatsama ka ei tahtnud minna," tunnistas Medar ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Nii jäänudki Medaril üle vaid korvpallidega maratoni läbimise võimalus. Kuna ühe palliga rekordi jaoks oleks pidanud ta olema supervormis ning jooksma maratoni alla kolme tunni, osutuks valik mõneti nagu Medar ise ütleb crazy (hull) asja jaoks. "Mõtlesin, et miks mitte ja suhtusin asja tõsiselt," märkis Medar.

Maratonidistantsi kõige raskemaks rajalõiguks pidas ta Vabaõhumuuseumi taga 2-3 kilomeetri pikkust porist rajalõiku, kus kaotas ajas ligi kümme minutit. Isegi ilma pallita maratoonaritel oli raske seal joosta, mis siis veel rääkida kahe korvpalli põrgatamisest.

"Pallid ei tahtnud põrgata. Kuidagi tuligi hakkama saada: paar põrgatust, pall lendas käest ja korjasin uuesti üles, sammusin edasi," meenutas Medar. Just sellel rajalõigul said tal käed veriseks. Palli külge jäänud liivaterad hakkasid paremat kätt veidi kriimustama ja järgmisel hetkel oligi käsi korralikult verine. Veri tilkus ka palli peale.

Marti Medari peas tekkisid ka katkestamise mõtted – visata pallid kõrvale ja ise niisama lõpuni sörkida. "Kuna olin graafikus ja nelja tunni tempomeistrid polnud mind veel kinni püüdnud ning mööda läinud, andis see jõudu juurde," ütles Medar. Pärast finišeerimist olid tal käed küll väsinud, aga mitte nii hullult, kui ise arvas. Rohkem väsis keha rühist, mida pidi palle põrgatades hoidma.

Päris niiöelda mütsiga lööma ta Tallinna maratonile ei läinud ning valmistas Guinnessi rekordi püstitamiseks ette. Ta jooksis rahulikult jooksjate keeles mahtu, tegi mõned jooksud koos palliga. Lisaks põrgatas lihtsalt palle ja käis korra ka Eestis elava ameeriklase Howard Frieri juures trennis.

Kui Marti Medar rääkis Guinnessi rekordi üritusest treener Urmas Randmale, jäi viimane natuke ükskõikseks. "Meelsamini oleksin oodanud korralikku maratonijooksu, aga noormees vajas positiivset emotsiooni ja selleks sobis see vähe hullumeelne pingutus väga. Omalt poolt toonitasin, et ettevõtmine saab oodatust raskem olema, sest kahe palliga "trikitades" ei saa ju käed hetkekski puhata. Just kahe palliga põrgatamine pidi saama treeningute märksõnaks, jooks vaid kergeks vahepalaks," lausus Randma.

"Kokkuvõttes hea, et tehtud sai. Kui rada muudetakse, siis kindlasti kaalun uuesti proovimist, sest seekord oli liiga palju segavaid faktoreid ning ei saanud normaalselt liikuda," tõdes Medar. Ta usub, et on suuteline kahe korvpalliga põrgatades maratoni 10-15 minutit kiiremini jooksma.

Täispikk video Marti Medari ettevõtmisest Tallinna maratoni rajal, mille ta kahte korvpalli põrgatades läbis: