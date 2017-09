Chris Froome: minu prioriteet on võita viies Tour de France

kaia kanepi edu us openil

Froome avaldas, et tänavu talle edu toonud ettevalmistus erines tunduvalt varasematest. "Ma polnud varem nii spetsiifiliselt treeninud. Tavaliselt läksin pärast Touri koju puhkama, sest vajasin kahe suurtuuri vahel puhkust. Nüüd läksime aga koos tiimikaaslastega mägedesse harjutama. Tänavune Tour polnud väga kurnav, suurem rõhk oli taktikal. Tiimide liidrid ei avanud täiel määral oma kaarte. Juba kolm päeva pärast lõppu olin valmis treenima," rääkis Froome.

Froome ise kinnitas, et Prantsuse velotuur jääb tema peaeesmärgiks ka tuleval hooajal, kuid ta ei välistanud Girol osalemist. "Kõik peab olema väga hästi planeeritud, et ma ei peaks viiendat Touri võitu silmas pidades lõivu maksma. Tour jääb minu peaeesmärgiks, minu prioriteediks," kinnitas Froome, vahendab Rattauudised.ee .

