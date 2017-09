Sillamäel jagab juhtnööre uus mees

kaia kanepi edu us openil

Ametovi praeguse tulekuga pole Sillamäe siht muutunud. Kovtunovitš: "Muidugi töötame viienda koha nimel. See on meie eesmärk praegu."

Teisipäeval oli Ametov Premium liiga mängus Levadia vastu protokolli kantud Kalevi peatreenerina ning teine klubi noortetreener Vladimir Peresild, kes varem vajadusel Dobižat asendanud, abitreenerina. Sillamäe kaitsja Dmitri Kovtunovitš rääkis Ametovist: "No praegu töötab tema meiega kõige rohkem. Paneb uusi asju paika nii trennis kui ka riietusruumis. Proovime kõik asjad nii paika saada nagu ta ütleb, aga see võtab lihtsalt aega."

37-aastane Krimmist pärit Ametov on vutisõpradele tuttav endise meistriliiga ründajana. Eesti kõrgtasemel mängis ta nii Kohtla-Järve, Narva kui ka Sillamäe eest. Treenerina on ta omandanud UEFA A-litsentsi ja toimetab praegu Sillamäe noortega, vahendab Soccernet.ee .

