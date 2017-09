Olümpialiikumine end Põhja-Korea tuumakatsetustest mõjutada ei lase

Küsimused järgmise aasta 9.-25. veebruarile planeeritud olümpiamängudega on tõstatud seoses Lõuna-Korea naabri Põhja-Korea viimase aja agressiivse välispoliitikaga. Üle-eelmisel nädalal viidi läbi kuues ja seni kõige võimsam tuumapommikatsetus ning ÜRO julgeolekunõukogu otsustas selle peale ühehäälselt sanktsioonidega vastata.

Bach lausus Peruu pealinnas Limas peetaval ROK-i istungil, et kõik muud ideed peale olümpiamängude plaanitud kujul läbiviimise PyeongChangis annaksid vale sõnumi. "See oleks sõnum meie endi usu vastu rahu ja diplomaatia suhtes. See kahjustaks nende jõupingutusi, kes töötavad selle nimel, et Korea poolsaarel valitseks rahu," ütles sakslane.