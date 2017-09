Paul Pogba sai Meistrite liiga mängus viga

kaia kanepi edu us openil

Nädalavahetuse liigakohtumises Evertoniga jääb prantslane üpris kindlasti eemale, aga Mourinhot see ei heiduta. "Me ei nuta vigastuste pärast. Kui pühapäevaks Pauli ei ole, siis on meil Herrera, Carrick, Fellaini ja Matic," lausus portugallane.

"Minu arusaamist mööda on see lihasevigastus. Minu kogemuste põhjalt ei lase lihasevigastus mõne nädala mängida," lausus Unitedi peatreener Jose Mourinho klubi kodulehekülje vahendusel, "Ma ei ole veel meditsiinilise personaliga rääkinud."

