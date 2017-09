Mais säranud poolkaitsja ei kuulu enam Levadia plaanidesse

Kui mais oli ründav poolkaitsja Jakovlev Levadia jaoks võtmetähtusega, aidates klubi muuhulgas võidule Nõmme Kalju vastu, siis juunis pudenes ta koosseisust ja alates juulist mängis duublis. Levadia peatreener Igor Prins selgitas augustis Soccernet.ee-le, et Jakovlev saadeti duubliga treenima ja mängima mehe tegude tõttu. Tänaseks pole tal enam kohta ka duublis.

"Temaga on lood sellised, et teda ei ole meistriliigas ja teda ei ole duublis," rääkis Prins teisipäeval, "ta on hingekirjas, aga täpsemalt, mis seal toimub – eks te kuulete, kui see kuskilt välja tuleb."

Soccernet.ee-le teadaolevalt käis Jakovlev ilma klubi loata välismaal testimisel, kuid lõpuks ikkagi piiri taha ei pääsenud. Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo avas põgusalt, mis Jakovlevi saatus on: "Ta on meeskonna juurest lahkunud ja küsimus on päevakorral, kuidas temaga edasi talitleda. Ta rikkus päris tõsiselt lepingut ja meie treeningutele tal pärast seda enam asja pole olnud.

Talle on paar võimalust antud, aga neid ta ei ole kasutanud ja täna ei olegi nagu millestki rääkida. Ta on registreeritud, aga tulevikku tal selles klubis ei ole – see on üsna selge."

Jakovlev sai sel hooajal nii Premium liigas kui ka Esiliigas väljakule mõlemas 10 korral. 20 liigamänguga õnnestus tal lüüa 5 väravat - 3 kõrgliigas ja 2 aste madalamal. Premium liigas sai ta kirja ka 2 väravasöötu. Varasemalt on ta esindanud Narva Transi, Jõhvi Lokomotivi ning noortetasemel Sillamäe Kalevit ja Peterburi Zeniti. Möödunud talvel treenis ta enne Levadiaga lepingu sõlmimist ka Nõmme Kalju ja FC Floraga.