TÄNA | Klavani koduklubi alustab Meistrite liiga põhiturniiri

Sevilla on Liverpooli jaoks euroväljakutelt värskelt tuttav meeskond, sest mullu kevadel kaotati neile Euroopa liiga finaalis.

Koduväljakul on Liverpool aga viimased kuus euromängu võitnud ja Sevilla pole vastukaaluks kunagi Inglismaa klubi võõrsil alistanud. Liverpoolil tuleb aga üle saada 0:5 kaotusest koduliigas Manchester Citylt.

"Ma ootan Sevilla näol väga tugevat vastast," lausus Liverpooli peatreener Jürgen Klopp enne mängu. "Selles Meistrite liiga seisnebki. Nad on teinud viimastel aastatel esmaklassilist tööd ja austan neid väga. Me oleme teadlikud, kellega vastamisi läheme."

Vastukaaluks Liverpoolile viimati koduliigas kindla võidu saanud (Eibar alistati 3:0) Sevilla peatreener Eduardo Berizzo sõnas, et meeskond areneb. "Kasvatasime mängus Eibariga enesekindlust ja loodame esitust korrata," ütles külaliste juhendaja. "Oleme aupaklikud ja teame, et see on meie jaoks suur ülesanne, aga usume väga oma võimetesse."

Liverpooli olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et ründaja Mohamed Salah jättis mängueelse treeningu vigastuse tõttu vahele ja tema tänane osalemine sattus kahtluse alla. Klavanile kohta algrivistuses ei pakuta. Pigem usutakse, et Klopp eelistab keskkaitsepaarina Dejan Lovreni ja Joel Matipi.

Mäng algab Liverpoolis Eesti aja järgi kell 21.45. Samal ajal kohtuvad sama alagrupi teises mängus Sloveenias sealne Maribor ja Moskva Spartak.

Ülejäänud gruppides kohtuvad FC Porto - Besiktas, Feyenoord - Manchester City, RB Leipzig - Monaco, Madridi Real - APOEL, Donetski Šahtar - Napoli ja Tottenham Hotspur - Dortmundi Borussia.