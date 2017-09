Pijpers: Kalju sai endale täna kõike lubada

Arno Pijpers, kuidas kirjeldaksite tänast mängu, kas see oli hooaja kõige kehvem?

Minu jaoks oli kodumäng FCI vastu veelgi hullem (Flora kaotas kohtumise 2:4 - toim.). Oli väga raske kohtumine tugeva vastase vastu, samuti on meil olnud raske kalender - mäng kunstmurul, seejärel kaks päeva puhkust, mäng kunstmurul ja kaks päeva puhkust. See mõjutas tänast kohtumist, aga on selge, et Nõmmel on korralik meeskond väga heade mängijatega. Me jäime 0:1 kaotusseisu ja pidime midagi muutma, enne, kui seda teha saime, olime juba 0:2 taga ning kümne mehega. Pärast seda oli juba võimatu tagasi võidelda. Oli väga raske mäng hea vastase vastu.

Kas taktikaline plaan oli sama, mis FCI vastu (laupäeval)?

Ei, me proovisime taktikat muuta, sest teadsime, et kaks järjestikust mängu on keerulised. Me proovisime mängida rahulikult, aga Nõmme ei lubanud meil seda teha. Sellest sai raske kohtumine ja me ei soovinud seda. Nad said täna endale kõike lubada - 12 punktiga (üldtabelis Florast) taga olles said nad riske võtta, sest kaotades poleks ka midagi hullu olnud. Meie pidime pärast mängu FCI vastu kohe taas väljakule tulema, proovisime kontrollida, aga see ei õnnestunud.

Kas tunnete, et Teie meeskonnal on peal ka lisapinge, sest kõik ootavad liigavõitu?

Ei. Ma ütlesin paar kuud tagasi, et meeskond alles areneb ja meie jaoks on tegemist protsessiga. Kui mängida hästi, tulevad ka võidud. Me teadsime, et alustame hooaega väga noore meeskonnaga ja tahtsime teha korralikku hooaega. Meie jaoks on pingeline hea mängupilt - kui juhtuvad sellised mängud, nagu täna, tunnen ennast tõesti halvasti, sest seda me ei taha, aga tulemus ei kaasa minu jaoks pingeid.