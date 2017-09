Terehhov: olime paremad ka siis, kui Floral oli väljakul 11 meest

"Mängu alguses tahtsime Floralt initsiatiivi ja mängisime põhimõtteliselt samamoodi nagu kodus Hiiul, ainuke vahe oli see, et siin suutsime väravaid lüüa, Hiiul seda ei õnnestunud," sõnas kohtumise järel Nõmme Kalju treener Sergei Terehhov.

"Me tahtsime terve mängu vältel initsiatiivi haarata, palliga rohkem olla. Mõned asjad toimisid, mõned mitte, aga mis oli positiivne - resultatiivsus oli tagasi."

Tundus, et teise poolaja alguses läks mäng pisut jõulisemaks, kui oleks tarvis olnud? "Ma ei saa öelda, et läks jõuliseks - tavalised mänguolukorrad koos kontaktiga ongi jalgpall ja ma ei saa öelda, et läks käest ära."

57. minutil tegi Flora kaitsja Marco Lukka Kalju ründaja Liliu vastu vea ja sai kollase kaardi, vaid minut hiljem käis ta jalg sama mehe vastu liialt kõrgel ning ta pidi teise hoiatuskaardi tõttu väljakult lahkuma.

"Flora mängu mõjutas ka eemaldamine, selge see, et kümne mehega oli neil raske kaitsta, aga ma arvan, et isegi, kui Flora oli 11 mehega väljakul, mängisime paremini ja väärisime võitu," kinnitas Terehhov.