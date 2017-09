Kobe Bryant saab Los Angeles Lakersilt varajase jõulukingi

Mitmed allikad väidavad, et valitud kuupäevaks on 18. detsembril toimuv Los Angeles Lakersi hooaja teine kodumäng valitseva meistri Golden State Warriorsi vastu.

Küll pole veel kindel, kas külmutamisele läheb Bryanti särk numbriga 8 või numbriga 24. 20 hooaega kestnud karjääri jooksul 33643 punkti visanud Bryant on sellega kõigi aegade edetabelis kolmandal kohal, jäädes maha vaid Kareem Abdul-Jabbarist ning Karl Malone'ist.

BREAKING: Kobe Bryant's jersey is set to be retired on Dec. 18 when the Lakers host the Warriors. (h/t @TMZ) pic.twitter.com/6fELdA6q5S — Legion Hoops (@LegionHoops) September 12, 2017

The Lakers are planning to retire Kobe's jersey before the Warriors game on Dec 18, per team sources. No word... https://t.co/thDi9lpiVh — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) September 12, 2017