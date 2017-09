Pärnu jalgpallifestivalil osales üle 80 lapse

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel on naiste üksikmäng lõppenud, seega saab statistikatabelitele joone alla tõmmata. Mitmes arvestuses on tabelis ka imelise tagasituleku teinud Kaia Kanepi, kes alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks veerandfinaali.

kaia kanepi edu us openil

Juba 16. septembril toimub üritus Tallinnas, kui tüdrukud on oodatud jalgpalli nautima A. Le Coq Arena treeningväljakutele. Lisaks jalgpalliliidu ja erinevate klubide treeneritele on festivalil kohal ka naiste A-koondise mängijad ning treenerid.

Selle aastanumbri sees on festival toimunud juba Viljandis, Võrus, Rakveres ja Paides. Kokku on nüüd kõikidel festivalidel osalenud 289 noort tüdrukut.

