TÄNA | Algab Meistrite liiga hooaeg, vastamisi ka Barcelona ning Juventus

A-alagrupis võõrustab Manchester United Šveitsi klubi Baselit ning Lissaboni Benfica Moskva CSKA-d, B-alagrupis sõidab Prantsusmaa hiid PSG külla Glasgow Celticule ning belglaste Anderlecht Müncheni Bayernile, C-grupis leiab aset huvitav vastasseis AS Roma ja Madridi Atletico vahel, samuti kohtuvad Londoni Chelsea ja Aserbaidžaani klubi Karabahh.

Õhtu oodatuim matš toimub Hispaanias, kui Barcelona võõrustab D-grupi raames Torino Juventust. "Ma tunnen Barcelonat hästi, see on 12. kord, kui me nende vastu mängime," sõnas Juventuse peatreener Massimiliano Allegri matšieelsel pressikonverentsil. "Vaatamata sellele, et klubist lahkus Neymar, on Barcelona Madridi Reali kõrval maailma tugevaimaks meeskonnaks. Koos on nad favoriidid Meistrite liiga tiitlile." D-gruppi kuuluvad ka Sporting Portugal ja Pireuse Olympiakos, kes kohtuvad Lissabonis.

Valitsev meister Madridi Real kohtub homme õhtul Küprose klubi APOEL-iga. Meistrite liiga finaal mängitakse 26. mail Kiievi olümpiastaadionil.