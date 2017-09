Eesti korvpallikoondislane liitub Soome meisterklubiga

25-aastane ja 182 cm pikkune ääremängija pallis mullu Eesti meistriks ja Balti liigas hõbedale tulnud FCR Media/Rapla ridades. Eesti - Läti ühisliigas lõpetati hooaeg neljanda kohaga.

Köster viskas Eesti - Läti ühisliiga hooajal 17 mänguga keskmiselt 6,4 punkti, hankis 4,9 lauapalli ja jagas 2 korvisöötu.

Koduses meistriliigas tõi ta kuue kohtumisega keskmiselt 8 punkti, 5,2 lauapalli ja 2,3 söötu. Hooaja lõpetuseks valiti ta Eesti meistriliigas väikese ääre positsioonil ka liiga sümboolsesse viisikusse.

"Tahtsin mängida välismaal ja otsustasin valida Ponteva naiskonna mitmel põhjusel. Esiteks, on siin kogenud ja targad mängijad ning teiseks on klubil hea treener ja klubi juhitakse hästi. Soome liiga tase on minu jaoks täpselt õige, et areneda mängijana veel edasi," kommenteeris eestlanna oma uue klubi Facebooki lehel.

"Loodan, et võidame klubile uuesti meistritiitli ja teen ise kõik selleks, et seda eesmärki täita," lisas Köster.

Ponteva naiskonna peatreener Miikka Sopanen sõnas: "Annika toob meie koosseisu sügavust juurde. Seda saab näha nii igapäevases treeningtöös kui kindlasti ka mängudes. Ootan temalt tasakaalukat ja head tegutsemist kogu hooaja jooksul."