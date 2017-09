Itaaliaga maailmameistriks tulnud ründaja on testimisel MLS-i klubis

2006. aastal maailmameistriks tulnud Gilardino on paari aasta eest käinud korra ka Hiinas, aga seejärel naasis ta Itaaliasse, kirjutab Soccernet.ee.

Mount Royal Socceri andmetel on ta alates tänasest Impacti juures, kuid see on pigem nagu testimine ehk lepingu teenimine pole sugugi kindel. Kui Gilardino jõuab vormi, siis on Montreali klubil väravakütti vaja küll, sest praegu ollakse play-offi koha jahil.

35-aastane ründaja on oma karjääri jooksul esindanud kümmet erinevat Serie A klubi ja korra ka Guangzhou Evergrandet.