TÄNA | Korvpalli EM-il pannakse pall mängu esimeses kahes veerandfinaalis

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel on naiste üksikmäng lõppenud, seega saab statistikatabelitele joone alla tõmmata. Mitmes arvestuses on tabelis ka imelise tagasituleku teinud Kaia Kanepi, kes alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks veerandfinaali.

kaia kanepi edu us openil

Sarnaselt Hispaaniale sel turniiril veel kaotuseta püsiv Sloveenia sai kaheksandikfinaalis 79:55 jagu Ukrainast. Ka sloveenide suurimad staarid on seni oma taseme välja mänginud, kui Goran Dragic on kogunud keskmiselt 21,2 punkti, 5 korvisöötu, 3,5 lauapalli ja 1,8 vaheltlõiget ning Luka Doncici arvele on jäänud 13,8 silma, 7,5 lauapalli, 3,5 söötu ja 1,2 vaheltlõiget.

Hispaania mängis play-offi avamängus kindlalt 73:56 üle võõrustaja Türgi. Suurfavoriit on näidanud seni väga kindlat ja ühtlast mängu, kuid taaskord on esile kerkinud ülikogenud Pau Gasol, kes keskmiselt kogunud 15,6 punkti, 8,4 lauapalli, 3,2 korvisöötu ja 1,2 blokki mängus.

Saksamaa koondis, kes kaheksandikfinaalis üllatas 84:81 võiduga Prantsusmaad, tugineb peamiselt kahele NBA mängumehele. Selgeks liidriks on Atlanta Hawksi tagamees Dennis Schröder, kes seni kogunud keskmiselt 23,2 punkti, 5,2 korvisöötu, 2,3 lauapalli ja 1,8 vaheltlõiget mängus. Boston Celticsi hingekirja kuuluv suur äär Daniel Thies on kirja saanud 10,2 silma ja 6,7 lauapalli.

