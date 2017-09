Audentese staadioni vallutasid ratastoolisportlased

Eesti Invaspordi Liidu peasekretäri Signe Falkenbergi sõnul anti vihmasest ilmast hoolimata start kõikidele võistlustele.

“Üle 30 liikumispuudega osaleja hulgast selgitasime parimaid ratastoolisõidus, kuulitõukes, kettaheites, odaviskes ja jooksudistantsidel. Meie inimeste vaprus ilma trotsida oli imetlusväärne ja näiteks ainuüksi 100 meetri ratastoolisõidule andsime osalejate rohkuse tõttu lausa viis starti,” kirjeldas Falkenberg pressiteate vahendusel.

Falkenbergi sõnul valmistab erilist head meelt see, et spordivõistlusest osavõtjate arv igal aastal tasapisi kasvab. “Sel korral hakkas silma eriti see, et just ratastoolis sportlased olid rohkearvuliselt esindatud,” rääkis liidu peasekretär lisades, et liikumispuudega inimesed on aina julgemad kodust välja tulema ja tänu loodud võimalustele uusi asju proovima.

Eesti Invaspordi Liidu igasügisene kergejõustiku Põhja karikavõistlus toimus 9. septembril Audentese staadionil ja sai teoks tänu Tallinna linna toetusele. Võistlused toimusid kokku kaheksal erineval spordialal: 100 meetri jooks, 800 meetri jooks, 100 meetri ratastoolisõit, 400 meetri ratastoolisõit, 800 meetri ratastoolisõit, kuulitõuge, odavise ja kettaheide.