Kehala ringil selgitatakse Baltimaade parimad driftijad

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel on naiste üksikmäng lõppenud, seega saab statistikatabelitele joone alla tõmmata. Mitmes arvestuses on tabelis ka imelise tagasituleku teinud Kaia Kanepi, kes alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks veerandfinaali.

kaia kanepi edu us openil

Suureks uudiseks on ka täiesti uus rada, kus veel kunagi driftitud ei ole. Nimelt tulid hiljuti Kehala rallikrossiraja uuendanud perekond Grossid driftijatele vastu ja kohandasid osa rajast spetsiaalselt driftile sobivaks. Rada on ülimalt mugava ligipääsuga ja kõik toimuv on lihtsalt jälgitav.

Kokku on oodata 80-100 võistlejat ehk uut osalejate rekordit, mis hetkel on veidi üle 80 võistleja. Sealhulgas saab lisaks Eesti, Läti ja Leedu meistrivõistluste etappidele toimuma ka värske Balti PRODrifti sarja finaalvõistlus.

Lisaks meistrivõistluste viimasele etapile saavad omavahel kokku eri klasside esindajad, et selgitada välja see kõige parem sõitja.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel