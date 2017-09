Vihur Motosport lõpetas hoooaja Eesti meistritiitli ja poodiumikohtadega

Superstock 600 klassis läks Kaiko Kolkanen viimasele etapile vastu teiselt kohalt. Esimeses sõidus tegi ta oma töö perfektselt ära, juhtides sõitu algusest lõpuni. Kuna lähim konkurent meistritiitli osas kukkus, oli enne teist sõitu Kaiko olukord lihtsam. Teine sõit algas väikese ehmatusega, kui ta starti hilines ja pidi startima sõitjaterivi lõpust. Ta tegi väga hea stardi ja oli esimeses kurvis juba esimene, sõidu lõpetas ta kolmandana ja sellest piisas, et tulla tänavuseks Eesti meistriks.

„Nädalavahetus oli edukas ja ka hooaja kokkuvõttes, sest Eesti meistritiitel on midagi sellist, millega saab rahul olla. Kui esimest sõitu kontrollisin täielikult, siis teine sõit oli vähe keerulisem. Pidin startima tagant aga sain hea stardi. Eesmärk oli hoida turvalist tempot. Korra läks võidusõiduks Sami Pennaga, panime küljed kokku ja siis mõtlesin, et las ta läheb. Teine soomlane sai ka mööda ja lõpetasin kolmandana. Väga rahul hooajaga ja eks paistab, mis saab uuel aastal, mingi mõte on proovida suuremat tsiklit,“ rääkis Kolkanen pärast etappi pressiteate vahendusel.

Riverman Invest külalistsikliga Superstock 600 klassis sõitnud Sami Penna otsustas viimasel hetkel ikkagi vihmaga rajale minna ja see mõjutas tema esimest sõitu, kui tsikkel polnud siiski päris õiges seades. Sõidus oli ta kolmas, ettepoole jäid Kolkanen ja Jani Sulin. Teise sõidu aga Penna võitis, edestades Sulinit ja Kolkaneni ja jäi väga rahule järjekordse stardiga Vihur Motosport ridades.

Superbike klassis oli Martin Pärtelpoeg esimeses sõidus teine, teise sõidu aga võitis ja hooaja kokkuvõttes tuli ta hõbedale. Esimeses sõidus polnud start kõige parem ja soomlane Ville Valtonen sai eest ära sõita, vahe jäi 3 sekundi peale. Kolmas oli Aivar Osa. Teises sõidus aga kontrollis Pärtelpoeg sündmusi ja võitis sõidu 2,7 sekundilise eduga Valtoneni ees, kolmas taas Osa.

„Esimene sõit oli selline, kus tunne läks mingil hetkel paremaks ja suutsin ennast teiseks sõita. Valtoneni püüdmiseks jäi ringe vähemaks. Teises sõidus sain kohe hästi minema, mis oli ka eesmärk, sest sõidud olid lühikesed. Kõik toimis ja ka hooaja kokkuvõttes tõusin koha võrra ning tasuks on hõbe, mis on arvestades asjaolu, et ühte etappi ma ei sõitnud, väga okei tulemus,“ rääkis Pärtelpoeg.

Sander Luisk, kellel vihmaga vähem kogemust ja eelnevalt etapilt ka sarnastes tingimustes tagasilöögid, tuli viimasele etapile taas head kogemust saama. Soome kukkumise põhjuseks oli ka elektroonika ja Pärnu võistluseks sai talle tehtud täiesti uus seada. Sõitja pidi sellega pisut harjuma ja õppima seda usaldama. Esimeses sõidus oli ta neljas ja teises viies. Tiimijuht Marko Rohtlaane sõnul on Sander teinud selle hooajaga korraliku arengu ja saanud kuhjaga kogemusi.

Noorte Honda 100 NSF klassi karikavõistluste etapil oli stardis kokku 13 sõitjat. Neil oli kavas üks sõit, mille võitis Hugo-Brent Freimann Karl Takki ja Fred Erik Merivälja ees. Hugo-Brent Freimann tuli ka hooaja kokkuvõttes karikavõitjaks.

Kokkuvõtvalt jäi meeskonna juht Marko Rohtlaan hooajaga rahule. "Oli hea hooaeg, nii põhitiimile kui ka noortele sõitjatele, kes tegid korraliku arenguhüppe. Usun, et suutsime anda oma osa Eesti motoringraja arengusse ja tahame sellega loomulikult jätkata ning uueks hooajaks on juba põnevaid mõtteid. Ma tänan kõiki meie sõitjaid, meeskonda, lapsevanemaid, toetajaid ja fänne heade tulemuste, toetuse ning mõistmise eest," võttis Rohtlaan hooaja kokku.