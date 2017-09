USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel on naiste üksikmäng lõppenud, seega saab statistikatabelitele joone alla tõmmata. Mitmes arvestuses on tabelis ka imelise tagasituleku teinud Kaia Kanepi, kes alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks veerandfinaali.

kaia kanepi edu us openil

Flora mängija Richard Aland: "Mõlemal meeskonnal on selja taga raske mäng tugeva vastasega ja ees on ootamas täpselt sama võitluslik lahing. Kodupubliku toetus on meile väga tähtis ja ootame taaskord tribüünidelt häälekat kaasaelamist!"

Liigatabelis on 28 vooru järel 73 punktiga liidriks Flora, Nõmme meeskonnal on 12 punkti vähem, kuid reaalsed võimalused rünnata kolme silma kaugusel asuvat Levadiat ja tabeli teist kohta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel