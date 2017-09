Külalismeeskond Kalju võitis poolaja Deniss Tjapkini 37. minuti tabamuse toel 1:0, kuid teisel poolajal lisati tempot veelgi juurde. 57. minutil tegi Flora kaitsja Marco Lukka Kalju ründaja Liliu vastu vea ja sai kollase kaardi, vaid minut hiljem käis ta jalg sama mehe vastu liialt kõrgel ning ta pidi teise hoiatuskaardi tõttu väljakult lahkuma.

63. minutil viis Flora väravavahi Mait Toomiga üks-üks olukorda jäänud Liliu külalismeeskonna 2:0 juhtima.

71. minutil oli Floral suurepärane võimalus kaotusseisu vähendada, aga kaitseliinist läbi pääsenud Rauno Sappineni löögi suutis Vitali Teleš tõrjuda, jätkuolukorrast sai löögile ka Martin Miller, aga pall lendas Telešile sülle.

Vaid minut hiljem jõudis taaskord sihile hoopis Kalju, kui Robert Kirss lõikas Flora söödu vahelt, söötis äärele Karl Möölile ning suunas tagasi keskele tulnud palli õnnega pooleks väravasse. 76. minutil lõi suurepärase värava Carlos Pereira, kes keerutas mänguvahendi Flora kasti joonelt täpselt värava ristnurka.

Kalju seljavõit tähendab, et seitse vooru enne Premium liiga lõppu on Floral koos 73 silma, täna Sillamäe 5:0 alistanud Levadial on teisena 67 ja Kaljul kolmandana 64 punkti.

Enne kohtumist:

A Le Coq Arenal peetavas kohtumises pannakse pall mängu kell 20, otseülekanne algab viis minutit varem.

Liigatabelis on 28 vooru järel 73 punktiga liidriks Flora, Nõmme meeskonnal on 12 punkti vähem, kuid reaalsed võimalused rünnata kolme silma kaugusel asuvat Levadiat ja tabeli teist kohta.

FC Flora peatreener Arno Pijpers: "Taaskord raske mäng kaks päeva peale kunstmurul mängimist."

Flora mängija Richard Aland: "Mõlemal meeskonnal on selja taga raske mäng tugeva vastasega ja ees on ootamas täpselt sama võitluslik lahing. Kodupubliku toetus on meile väga tähtis ja ootame taaskord tribüünidelt häälekat kaasaelamist!"

Nõmme Kalju abitreener Sergei Terehhov: "Kõik, kes tahavad näha põnevat mängu, on oodatud homme õhtul A. Le Coq Arenale."

Kalju ründaja Tarmo Neemelo: "Flora vastu tuleb tõepoolest kõik mängu panna - meil ei ole enam midagi kaotada ning kindlasti tuleb tuline võitlus."