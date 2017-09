Käit ja Fulhami U-23 meeskond said järjekordse kaotuse

Fulhami U-23 sõitis külla Readingu eakaaslastele, kellele jäädi alla 1:2. Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit mängis Fulhami särgis kaasa kogu kohtumise ja oli klubi Twitteri vahendusel paaril korral ka ohtlikult aktsioonis, kirjutab Soccernet.ee.

Liigatabelis jätkab Fulham Premier League 2 teises divisjonis nelja mängu järel nulli peal. Samas pole üheski kohtumises kuivale jäädud ja kokku on löödud juba kuus väravat, ent endale on lastud 11. Readingul on tabeli kaheksandana kirjas kuus punkti. Liider on Middlesbrough 12 silmaga.