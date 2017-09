16-aastane Eesti purjespordilootus võiks käia vendade Tõnistete jälgedes

"Kuna Jakob on oma senised parimad tulemused pigem saavutanud akadeemilise taustaga klassikalises purjetamises svertpaadiga ja teda võiks iseloomustada kui sellist konservatiivset purjetajat ja arvestades ka tema kasvu, kehalisi eripärasid, siis variant on jätkata kahemehepaadiga," lausus Randmäe intervjuus ERR-ile.

Just kahemehepaadil 470 võitsid vennad Tõnu ja Toomas Tõniste 1988. aastal Soulis veel NSV Liidu värvides hõbeda ja 1992. aastal Barcelonas juba iseseisva Eesti eest pronksi.

"Vanust on ja mõistust on, nii et proovida 470 peal treeningutel hakkama saada ja ka tiitlivõistlusteni välja jõuda," lausus Randmäe. "See võiks tema praeguse käekirjaga kokku sobida küll."