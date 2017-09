Zoom8 maailmameister: eriti hea olen tugevate tuultega

Zoom8 klassis, kus veel käis 39 noort, võitis Eesti meistrikulla Jakob Haud. 16-aastane Rein Ottosoni Purjespordikooli õpilane tuli augusti alguses ka Zoom8 klassi maailmameistriks.

Oma trumbiks peab noor talent seilamist tugevate tuultega - nii oli see MM-il ja kodustel meistrivõistlustel. "Sõidan seda paati juba neljandat aastat, mul on hea paaditunnetus ja olen üsna tugev ka. Nii et tugevate tuultega olin eriti hea," lausus nädalas kuus korda trenni tegev ja olümpiale pääsemisest unistav noor purjetaja ETV-le.

"Jakobi tugevuseks on tema töökus ja see, et ta viitsib asjadega pusida: on see siis materiaaltehniline osa või sõidutehnika või ka füüsiline ettevalmistus," täiendas treener Raivo Randmäe. "Ta ei jäta midagi juhuse hooleks. Kui saab midagi paremaks teha, siis ta nii kaua pusib kuni see on tehtud."