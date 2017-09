Käsipalli meistriliiga mängijad ennustasid kuldmedalit Põlva Servitile

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel on naiste üksikmäng lõppenud, seega saab statistikatabelitele joone alla tõmmata. Mitmes arvestuses on tabelis ka imelise tagasituleku teinud Kaia Kanepi, kes alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks veerandfinaali.

kaia kanepi edu us openil

Möödunud aastal oma esindustega mänginud Aruküla ja Audentes on selleks hooajaks leivad ühte kappi pannud. "Meil on tugev noorte sats, lisaks Aruküla kogemusega mängijad. Tahame häid ja arendavaid mänge," sõnas peatreener Martin Noodla.

Serviti suurimad konkurendid Eesti siseselt on jätkuvalt Kehra ja Viljandi mehed. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreenerina debüteerib pikki aastaid Kehras mängijana publikut hullutanud Kaupo Liiva. Viljandist on mitu liidrit lahkunud, kuid juhendaja Marko Koks loodab sellevõrra enam oma klubi noortele kasvandikele.

Tiitlikaitsja Põlva Serviti treener Kalmer Musting, kes ühtlasi juhendab ka Coop Põlva võistkonda, on rahul, et meistermeeskonna tuumik ei ole suvega eriti muutunud. Heast kokkumängust annab märku ka korralik hooaja algus. "Laupäevane edu Eurosarjas andis kindlasti hea tunde, meil oli pikem pink, jõudsime rohkem," sõnas Musting käsipalliliidu pressiteate vahendusel.

