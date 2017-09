Eesti naiste käsipallikoondis alustab Martin Noodla juhendamisel

"Minu jaoks on tegemist pikema projektiga. Esimesel aastal ei tasu tulemust oodata, kuigi juba novembris mängime Soome koondisega maavõistlust. Eesmärk on regulaarselt kokku saada ning tugev alus ka naiste käsipallile laduda," sõnas Noodla käsipalliliidu pressiteate vahendusel.

Naiskonna uuele hingamisele aitavad kaasa ka noored treenerid – Noodla kõrval tegutsevad juhendajatena Ainar Estra ja Ragnar Põldma ning füsioterapeudina Maarit Junolainen. "Püüame kaasata võimalikult palju mängijad, et praegusi teadmisi ja oskusi parimal moel rakendada," lisas Noodla, kes tänasel pressiüritusel andis möödunud sajandi parimale naistreenerile Ebba Lõokesele üle Eesti Käsipalliliidu aumärgi.

Möödunud nädalal 75. sünnipäeva tähistanud Lõoke ütles, et usub naiste käsipalli uude tõusu. "Minu suurim soov on, et ühel päeval oleks meie naiste seas kõva konkurents ning publikul sama suur huvi, kui praegu meeste mängude vastu," sõnas jätkuvalt särav daam, kes suurema osa oma elust on naiste käsipalli arendamisele pühendanud.