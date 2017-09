Eesti klubid lõpetasid naiste Balti liiga esinelikus

Kuue naiskonna seas tuli liigavõitjaks Leedu meister Gintra-Universitetas, kes püsis turniiri jooksul võitmatuna. Hõbemedalid said kaela Pärnu Jalgpalliklubi mängijad, kes pidid napi kaotuse vastu võtma vaid Gintralt ning kogusid lõpuks nelja mänguga üheksa punkti. Kolmandaks tuli kuue punktiga Läti meister Riia Jalgpallikool, kes viimases kohtumises alistus 0:6 Pärnule.

Esikolmikule järgnes FC Flora, kes suutis samuti teenida kuus punkti, kuid kuna omavaheline mäng Riia klubile kaotati 1:2, jäi kõrgem koht lätlannadele. Viiendaks ja kuuendaks tulid Läti FK Liepaja, keda Flora suutis viimases mängus võita 4:1 ning Leedu Kaunase Žalgiris, kes nelja mänguga punkte kirja ei saanud.

Pärnu peatreeneril Jüri Saarel jätkus jalgpalliliidu pressiteate vahendusel toimunud mängude kohta häid sõnu. "Põhimõtteliselt jäime taaskäivitatud Balti liigaga rahule. Kõige tähtsam oli, et saime tugevamaid mänge võõraste vastaste vastu, mis oli väga tähtis. Kindlasti oli positiivne. Hea meel, et jalgpalliliit oli uuesti huvitatud sellest ja ka Flora võistkond."

"Ma leian, et Gintra on hetkel vähemalt Baltikumi kõige tugevam võistkond. Meie kaotasime neile 0:1. Nad võib olla olid natuke teravamad ja paremad, hoidsid rohkem palli kui meie. Kindlasti oli meil ka nende vastu võimalus skoori teha. Kaks nädalat enne seda võitsime neid nende turniiril Šiauliais. Oleme võib olla suhteliselt võrdsed võistkonnad. Pärast oli muidugi näha, et nad võitsid oma alagrupiturniiri Meistrite liigas, nii et nad väärisid seda võitu kindlasti," lausus Saar kokkuvõtlikult Gintra-Universitetase üldvõidu kohta.

Flora juhendaja Aleksandra Ševoldajeva sõnul olid Balti liiga kohtumised nende jaoks vajalikud. "Muidugi olid kasulikud. Saime mängida päris tugevate vastaste vastu ja saime kindlasti rohkem mänge, kui eelmine aasta. Meie noore koosseisuga arvestades oli see kindlasti mõne mängija jaoks füüsiliselt ja vaimselt keeruline, aga ma näen, et pikemas perspektiivis on taolised mängud kasulikud."

Küsimuse peale, kas oleks võimaluse korral soov ka järgmine aasta kohtumisi Balti liigas pidada, vastasid mõlemad peatreenerid kindlalt jaatavalt.