VIDEO | FCI - Flora mängul peeti maha suur kaklus

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel on naiste üksikmäng lõppenud, seega saab statistikatabelitele joone alla tõmmata. Mitmes arvestuses on tabelis ka imelise tagasituleku teinud Kaia Kanepi, kes alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks veerandfinaali.

kaia kanepi edu us openil

Alaliidu infojuht ja distsiplinaarkomisjoni liige Mihkel Uiboleht ütles eile Soccernet.ee -le, et algatatakse distsiplinaarmenetlus: "Oleme teadlikud, et FCI - Flora mängu lõpus leidis tribüünil ja selle ees aset intsident, kuhu pidi sekkuma turvateenistus ja kohal käis ka politsei. Algatame distsplinaarmenetluse, millega teeme selgeks, mis ja kuidas juhtus. Selleks küsime selgituse nii mängu korraldusjuhilt, turvateenistuselt, mõlemalt klubilt ja teistelt. Üle vaatame ka nii pildi- kui ka videomaterjali."

