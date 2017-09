Varik - Daiders said Saksamaa MM-etapil kümnenda koha

Augustis kiskus Variku ja tema korvisõitja Maarek Miili hooaeg pisut kiiva: Stelpes, kümnendal MM-etapil, sai Miili põlv viga ja hooaeg tuli pooleli jätta. Asendajaks leitid lätlasest tippsõitja Lauris Daiders, kuid ka järgmisel, Kiviõli MM-etapil saadi tehniliste probleemide tõttu kirja null punkti. Kaheteistkümnes, Šveitsis toimunud etapp jäi ekipaažil aga vahele.

Eilse, Rudersbergi etapi kohta ütles Varik: "Saime üle hulga aja mõlemad sõidud korralikult sõita ja päeva kokkuvõttes 10. koht. Enne etappi võetud tagasihoidlik plaan olla jälle TOP 10 hulgas sai täidetud. Sõidud olid keerulised, siin alati hullult mudane. Stardid liiga hästi ei õnnestunud, aga sõitudes olime kolmeteistkümnendad ja üheteistkümnendad, kokku kümnendad."

Markus Normak – Karl-Albert Kasesalu teenisid Rudersbergis 25. kohaga MM-arvestuses ühe punkti. Etapi võitsid Etienne Bax - Nicolas Musset (Holland-Prantsusmaa), kes on ka maailmameistrivõistluste üldliidrid.

Oma praegust, lätlasest tippkorvimeest Lauris Daidersit kirjeldab Varik väga positiivselt: "Päris põnev on ikka sellise professoriga sõita, saame siin telgi all ikka kõik korraliku koolitust kogu aeg. Tunne on üle hulga aja jälle positiivne, loodame, et suudame järgmisel nädala teha korralikud sõidud."

MM-karusell lõpeb finaaletapiga Hollandis, Markelos. Varik on hetkel MM-arvestuses 17. kohal.