Raskel motokrossi noortesarja finaaletapil selgusid võitjad

Kui reede õhtul korraldajad rõõmustasid, et kerge vihmasabin aitas raja enne võistlust kenasti märjaks kasta, siis laupäeva hommikul olid ilmal ENKV kaheksandale etapile võistlema tulnutega hoopis teised plaanid. Hommikust saadik kuni võistluse planeeritava lõpuni näitas pidevat tihedat sadu ja ennustus pidas ka paika. Pehmeks muutunud mullaraja muutis see läbimatuks pea kõigile masinaklassidele, eriti väiksematele ratastele.

Kvalifikatsioonid sõideti kõigis klassides, kuid kõige pisemad rattad klassis Toit's 50cc PW/Mini ei saanud peaaegu üldse liikuma, sest nende hoog on väike, pori aga mätsis tugevasti ratta vahele nii, et see enam üldse edasi ei liikunud. Nagu ütles Aigar Leok, kelle poeg Lucas Leok selles klassis võistleb, aitab sellistes tingimustes ainult see, kui hoog on pidevalt üleval ja suuremate klasside osavamad sõitjad seda ka tõestasid.

Peale kvalifikatsioone toimunud võistlejate koosolekul avaldas peakohtunik uue ajakava, kus alustati kõige suuremate, MX Open ratastega ning liiguti järk-järgult väiksemate poole. Kuid juba selleks hetkeks oli selge, et PW/Mini klassil pole sel päeval kahjuks lihtsalt võimalik osaleda. Kuna vihm ei lakanud ja suured tsiklid loodetud kuivi sooni ette ei sõitnud, võeti peale esimest sõiduvooru ja Pitbike Open sõitu vastu otsus päevale joon alla tõmmata ning kahjuks oldi sunnitud ära jätma ka 50cc klassi sõit.

Citroen 85cc klassi stardi võitis Romeo Karu (KTM, KTM Racing Estonia) ja jäi sõidu liidriks lõpuni. Oma stardijärgsed positsioonid säilitasid ka teise koha saavutanud Tristan Uiga (Husqvarna, Motoextreme) ja Robert Sarapuu (KTM, Yamamoto RC). Sarja võitis 276 punktiga Sarapuu, teiseks tuli 245 punktiga pikka aega juhtinud Mikk Martin Lõhmus (KTM, PMC Honda Racing), kes eelviimasel etapil kahjuks käe murdis ning kolmandaks Uiga (213 p).

Citroen 65cc klassi sõit kulges sarnaselt suurematele poistele, kus nii stardi võitnud Joosep Pärn (KTM, Pärnu MC) kui teise koha omanik Richard Paat (KTM, AYR Racing Team) ja kolmandaks tulnud Kennert Nurja (KTM, AYR Racing Team) sõitsid sellistel kohtadel kuni võistluse lõpuni. Sarja võitis 284 punktiga Paat, edestades Nurjat (kes ilmselgelt oleks Tuulas soovinud teises sõidus üldvõidule pretendeerida) vaid ühe punktiga, kolmas oli Pärn (265 p).

Enriko Peilman (KTM, RedMoto Racing) võitis 289 punktiga ENKV sarja tänavu klassis 50cc, kus hooaja jooksul oli enim, 45 erinevat osavõtjat, ning toimusid alati ühed pingelisemad võidusõidud. Teiseks ja kolmandaks tulid klubikaaslased Karl Teesalu (273 p) ja Remi Felman (250 p).

Corno Kaubad Quad 100 klassis võitis Mihkel Salujõe (Honda, HRC Eesti Racing Team), kes läks sõitu kohe stardis juhtima. Teise koha sai Virgo Mitt (Honda Paikuse MK) ja kolmanda Rasmus Sõna (Honda, Äksi MK). Kahjuks ei olnud ühelgi neljast quadidele toimunud osavõistlusest üheski quadi klassis kohal minimaalselt viite osavõtjat, mis oleks võimaldanud punkte karikaarvestuses arvestada.

Tuulas toimus ka Pitbike Open klassi Eesti meistrivõistluste neljas etapp ning tiitli kindlustas kõigil etappidel maksimumpunktid koju viinud Heido Havam (Rotek, HRC Eesti Racing Team), kes eelmisel etapil saadud jalavigastust küll veel täielikult välja ravida polnud suutnud. Tuulas oli teine Marko Lepik (BucciMoto, Mini RC – teine 146 punktiga ka üldarvestuses ) ja kolmas Targo Tintso (Pitpro, Kagu MK – üldarvestuses kolmas, 130 p). Viljandi VMK võluv ja sitke Kristel Raba oli hooaja jooksul sarjas osalenud 29 mehe seas üldarvestuses neljas, kogudes Juss Maidlaga võrdselt 99 punkti.

Korraldaja karikale peetud MX Open sõidu võitis Raido Nei (Kawasaki, Saku MK) ja MX Harrastajate seas oli kiireim Markus-Taiyo Toiger (KTM, Motoextreme).