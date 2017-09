Hingis lisas päev pärast triumfi auhinnakappi teisegi US Openi trofee

36-aastane Hingis ja temast kaheksa aastat noorem Taiwani tennisist Chan Yung-Jan alistasid finaalis tšehhitarid Lucie Hradecka ja Katerina Siniakova 6:3, 6:2. Cheni jaoks oli tegemist esimese triumfiga suure slämmi turniiridel, kuid Hingise auhinnakappi kuulub nüüd 25 suure slämmi trofeed - viis üksikmängus, 13 paarismängus ning seitse segapaarismängus.

"Kaks kahe päeva jooksul - ma alustasin US Openit Michael Jordani särginumbrilt 23 ja 25 kõlab veelgi meeldivamalt," kinnitas Hingis pärast kuldset duublit.

20 aastat tagasi mängis toona 16-aastane Hingis Arthur Ashe'i nime kandval peaväljakul üksikmängu finaali ameeriklanna Venus Williamsi vastu ning alistas ta 6:0, 6:4. "Oli suurepärane tunne toona Venus Williamsi vastu mängida," meenutas Hingis pühapäeval. "Me olime kaks teismelist, kes mängisid esimest korda US Openil ja 20 aastat hiljem tagasi vaadates on see olnud imeline teekond."