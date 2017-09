Spordiagendid: Eesti pallurite vastu tuntakse Euroopas suurt huvi

"See suvi oli võrkpalluritel hulgaliselt võimalusi kuskile minna, pigem oli probleemiks see, et mängijatel olid kehtivad lepingud olemas ja lõpuks ei saa Eestit tühjaks ka vedada," sõnas Madis Kokkuta. "Eesti võrkpallikoondis on imelist tööd teinud ja Eesti mängijate vastu on äärmiselt suur huvi üle kogu Euroopa."

Lisaks võrkpalluritele löövad Euroopas lained ka Eesti noorkorvpallurid, kuigi sellel alal on läbilööki raskem saavutada. "Kui on noor pikk eestlane või muu selle regiooni mängija, tuntakse tema vastu tõsiselt huvi," kinnitas Marten Lombiots. "Pigem on Eesti sportlastega raskem tegeleda, Lõuna- ja Kesk-Euroopas on nii palju häid mängijaid ja näiteks korvpallist tulevad Ameerikast väga heal tasemel mängijad, kes on nõus odavama raha eest mängima. Konkurents on väga tihe."

"Kui lähed võõrasse keskkonda, on esimene probleem keskkonda sulandumine, hakkama saamine, suhtlemine," iseloomustas Lombiots olukordi, milles agendid mängijatele tuge pakuvad. "Neid muresid on, mängijad on erinevad, mõnele meeldib muresid jagada, küsib nõu, teised ei taha üldse suhelda."

"Kümnest ühel diilil on ka suuremaid probleeme, näiteks ei pea klubi mingist lepingupunktist kinni - just hiljuti oli meil üks naisvõrkpallur, kelle klubiga peame kõvasti vägikaigast vedama," tõdes Kokkuta. "Eks me näeme vaeva ja võitleme omaette ning teiste agentidega koos, et kõik meie mängijad oleks oma välisklubides võimalikult õnnelikud."