USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel on naiste üksikmäng lõppenud, seega saab statistikatabelitele joone alla tõmmata. Mitmes arvestuses on tabelis ka imelise tagasituleku teinud Kaia Kanepi, kes alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks veerandfinaali.

kaia kanepi edu us openil

Klassis GT-30 saavutas Eesti meistritiitli käesoleva hooaja Euroopa meister Viktoria Soodla, teine koht kuulus Aivar Kommisaarele ja kolmandaks tuli Jüri Jõul. Jõulule oli see ka ühtlasi karjääri viimane individuaalne start veemotospordis. Jüri Jõul alustas veemotoga tegelemist aastal 1988, karjääri jooksul on ta saavutanud kaks maailmameistritiitlit ja kokku kaheksa medalit tiitlivõistlustelt. Eesti meistriks on Jõul tulnud kümnel korral.

