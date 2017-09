Rosicky sai pärast 17 aastat Praha Sparta eest taas jala valgeks

kanepi edu new yorgis

36-aastane Rosicky taasliitus endise koduklubiga eelmise aasta suvel, kuid sai hooaja esimeses liigamängus vigastada ning pidi kogu hooaja vahele jätma. Vigastused on Rosickyt kogu karjääri jooksul kimbutanud, 2008. aasta jaanuaris saadud reielihase vigastuse tõttu jäi tšehhil vahele 2008/09 hooaeg, 2012. aasta EM-il vigastatud achillese kõõlus hoidis Rosickyt väljaku kõrval pool aastat. Aastate jooksul on mees vigastuspausi pidanud võtma 53 erineval korral.

