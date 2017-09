Tennisetreener: Kanepi lagi on seal, kuhu ta selle ise seab

"Kui Wimbledoni loetakse tennisemekaks, siis US Open on hoopis teises formaadis," iseloomustas Alo Ojassalu äsjalõppenud aasta viimast suure slämmi turniiri. "See on kaasaegne ja minu jaoks kõige kihvtim grand slam. See on suur, avar, Ameerika mõistes show käib kogu aeg. Nauditav turniir ja nagu tean, on see ka paljudele mängijatele nr. 1 turniir."

Kaia Kanepi näitas New Yorgis suurepärast mängu ning jõudis veerandfinaali, kus pidi lõpuks ameeriklanna Madison Keysi paremust tunnistama. "Mulle jättis ta hea mulje juba Pärnus, ilmselgelt oli seal näha, et ta on valmis tegusid tegema," kinnitas Ojassalu. "Ma ei näinud kahtluse raasu ka, et ta US Openil kvalifikatsioonist läbi tuleb. Põhiturniiril kasutas ta sajaprotsendiliselt oma võimaluse ära ja mängis väga-väga head tennist."

Inimesena, kes Kaia Kanepit väga hästi teab - mis võiks Kanepi lagi olla järgmisele hooaegadele edasi mõeldes? "Kuni Serena Williams tagasi ei tule, siis lage ei ole," arvas Ojassalu. "Serena Williams on üks erandlik nähtus, aga vaatamata sellele, et ameeriklannad poolfinaalidesse jõudsid, ei ole nad võitmatud. Kaia lagi on seal, kus ta selle ise endale seab. Praegu on asi motivatsiooni leidmises ja tervena püsimises. Veerandfinaali taustal on tahtmist kindlasti juurde tulnud. Kui ta targalt toimetab, siis (Kanepi 2012. aasta augustis saavutatud karjääri kõrgeim koht WTA edetabelis) 15., mis tal oli, ei tohiks mingi küsimus olla, võib-olla ka midagi paremat."

Neli suure slämmi turniiri, neli erinevat võitjat. on see naiste tennise iseloomulik joon, et tase on nii ühtlane? "Kuna naiste tennises puudub täna favoriit, kes on olnud Serena ja (Maria) Šarapova näol, algab iga turniir nullseisust. Selge on see, et Serena on austraalias tagasi ja kuidas talle sünnituspaus mõjub, me ei tea, aga selge on see, et ta tahab nii mõndagi rekordit jahtida. Kui ta on väljakul ja vormis, siis teistel väga palju asja ei ole," arvas Ojassalu. "Ülejäänud punt, maailma top 50 - ühel päeval üks, teisel päeval teine ja kõik turniirid on seda ka näidanud. Võidab see, kes parasjagu natuke paremas vormis, kellel natuke õnne, kellel parem tabel. Usun praegu vägagi meie tüdrukute võimalikesse saavutustesse."