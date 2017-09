Aasias nime teinud Martin Rump unistab Le Mansi 24 tunni sõidust

2013. aastal Eesti autospordiliidu poolt aasta ringrajasõitjaks valitud Martin Rump on viimased kolm aastat sõitnud erinevates Aasia võistlussarjades. Erinevalt aastate tagusest tõekspidamisest, et kaugele itta minek võib olla karjääris tupiktee, on sealt Euroopasse naasnud sõitjad viimasel ajal läbi löönud.

Martin Rump pole ilmselt paljudele eestlastele sama tuntud autosportlane kui Kevin Korjus, Marko Asmer või Ralf Aron, kuid peaks, sest ta kuulub eelnimetatutega väärikasse nimistusse - nad kõik on viimase kümnendi jooksul valitud Eesti aasta ringrajasõitjaks. Selle tiitli teenis Rump aga alles esimest aastat vormeli rooli keerates. Areng oli raske, sest mida aste kõrgemale, seda suuremaks kerkivad sõitmisele kuluvad rahanumbrid ja eelarve täitmine pelgalt Eesti toetajatega on väga raske.

"Vaatasime Euroopast välja nii Ameerikasse kui Aasiasse ja leidsime vormeli Hiina meistrite sarjas uue huvitava karjääritee," sõnas Martin Rump ERR-ile. "Võtsime pakkumise vastu, et siin areneda, endale nime teha ja sealt edasi jäime silma Audile, kes kutsus mind sõitma Audi R8 LMS sarjas. Aasias on väga hästi läinud ja karjäär on tõusuteel."

"Tunnen ennast Audi R8-ga sõites praegu hästi," jätkas Rump. "Tunnen, et olen kiire, tunnen, et olen see hooaeg palju õppinud. Ma arvan, et ma olen järgmiseks aastaks hinnatud sõitja sarjadeks, mida selle autoga sõita saab ning need on kohad, kuhu üritame edasi liikuda."

"Kui oled siin hea, pead mõõtu võtma Euroopa tehasesõitjatega," tõdes Audi Sport Hiina endine direktor Bernd Göres. "Meil on suur valik väga erinevaid sõitjaid. Kuna tahame parimad sõitjad kokku tuua, on Martinil pärast arengut Aasias võimalus sõita Euroopas teise tugevate sõitjatega. Alati on olemas valikud. Martin Rump on Aasias tuntud nimi ja seega võiks järgmine samm olla võistlemine Euroopas."

"Tahaks sõita 24 tunni Nürnburgi sõitu ja Spad, need on need kohad, kuhu miks mitte juba järgmine aasta minna," sõnas Rump. "Peab vaatama, kas saame selle reaalsuseks teha. Miks mitte üritada natukese aja pärast Le Mansi kestvussõitu sõita, see oleks minu unelm."