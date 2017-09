Vääramatu Nadal jõudis New Yorgis oma 16. suure slämmi tiitlini

31-aastane Nadal oli enne pühapäevast kohtumist Andersoni vastu võitnud kõik neli seni peetud mängu ja oli kaks ja pool tundi kestnud vastasseisus eakaaslasest selgelt üle ka täna, vaatamata sellele, et Lõuna-Aafrika servikahur lõi matši jooksul kümme ässa. Nadal võitis esimeselt servilt 84 protsenti punktidest Andersoni 73 vastu, teiselt servilt 70 protsenti punktidest Andersoni 36 vastu. lõuna-aafriklane tegi 40 lihtviga hispaanlase 11 vastu.

Nadal, kes triumfeeris juunis ka Prantsusmaa lahtistel, võidutses kahel suurel slämmil viimati 2013. aastal. "See, mis sellel aastal juhtus, on uskumatu," tõdes hispaanlane pärast võitu New Yorgis. "Pärast paari aastat, mil olen võidelnud vigastustega ja lihtsalt mitte hästi mänginud, on terve hooaeg minu jaoks olnud väga emotsionaalne."

US Openil tegi Nadal viimast korda koostööd oma onu Toniga, järgmisest aastast saab hispaanlase ainsaks treeneriks Carlos Moya. "Ma ei suuda teda iial piisavalt tänada," rääkis Nadal oma onust. "Ilma temata poleks ma ilmselt tennist mängima hakanud."

Nadal on nüüd võidutsenud 16 suure slämmi turniiri finaalis, tema põlisel rivaalil Roger Federeril, kes jäi veerandfinaalis alla Juan Martin del Potrole, on 19 triumfi. Serblane Novak Djokovic on suure slämmi finaalis võitnud 12 korral.

"Loomulikult on meie (Nadali ja Federeri) rivaalitsemine minu arvates tennise jaoks tähtis olnud," tõdes Nadal. "Erinevate stiilide ja karakterite tõttu ning põhjusel, et oleme tähtsaimate tiitlite nimel nii pikka aega võidelnud, on meie sporti suurepäraselt tutvustanud."

"Samas olen Novaku vastu mänginud veelgi rohkem matše. Tunnen end õnnelikuna, et olen saanud olla osa nii mitmest suurest vastasseisust. On raske leida ühe põlvkonna mängijaid, kes suudaks saavutada nii palju."