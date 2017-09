Treener Rait-Riivo Laanest: ta võiks mängida Kreeka meistriliigas

Eesti korvpallikoondislane Rait-Riivo Laane jätkab karjääri teist hooaega Kreeka esiliigas. Seejuures usuvad kreeklased, et Laanes on ainest ka tugeva Kreeka kõrgliiga jaoks.

Mitte väga kaugel Kreeka korvpallihiiu Olympiakose kodusaalist valab igapäevaselt higi Eesti korvpallikoondise mängujuht Rait-Riivo Laane. Suurel korvpallimaal jätkub meeskondi professionaalseks korvpalliks koguni kahe liiga jagu, kuid esiliigas tohivad meeskonnad registreerida klubisse vaid ühe välismängija. Seda hinnatavam on Pireuse Ethnikose lepingupikendus eestlasele.

"Poliitika siin selline on välismaalastega, et mees võib isegi kvaliteetne olla, aga kui ta treenerile või meeskonnale ei sobi, siis ta vahetatakse välja. Välismaa karastus on alati hea, mulle andis see veel ekstramotivatsiooni tööd teha," sõnas Laane ETV spordiuudistele.

"Ta on väljakul minu abimees. Rait on väljakul treener. Seepärast me armastame ja tahame teda. Ta tuli siia mängima meeskonna heaks, mitte iseenda jaoks. Tavaliselt välismängijad tulevad siia mängime enda ja numbrite pärast. Rait on väga hea meeskonnamängija ja seepärast me ka otsustasime ta siia teiseks aastaks kutsuda," kiitis eestlasest mängujuhti klubi treener Vangelis Vlachos.

Suurima erinevusena Eesti korvpalliga toob Rait-Riivo Laane välja olukordade otsustamise kiiruse, milles tuli Kreekas tublisti juurde panna. Ja mõistagi inimeste emotsionaalsuse. Nii platsil kui platsil kõrval, nii trennis kui mängus.

"Asi on väga emotsionaalne. Kõik treenerid, mängijad ja fännid. See katel läheb siin väga kiiresti keema. Kui me võtame Eesti taseme, millal tehniline viga antakse ja Kreeka taseme, siis Eesti reeglitega oleks siit pooled mehed minema saadetud. Mina mängujuhina ja mittekreeklasena pean seda külma pead hoidma, kui näen, et kaasmängijad hakkavad üle keema," selgitas Laane.

Nii meeskonna peatreener kui klubiga seotud inimesed usuvad, et Laane võib tänavuse hooaja järel olla valmis ka Kreeka kõrgliigaks.

"Ta võiks sinna minna väga lihtsalt. Mitmed temapikkused mängijad on Kreeka kõrgliigas. Ma arvan, et ta vajaks enda kõrvale USA korvpallureid, kes suudavad hüpata ja kellele ta võiks pealtpanekuteks palle jagada. Ta sobib selliste korvpalluritega mängima," uskus peatreener Vlachos.

Aga aastaid on Kreeka korvpalli varjutanud ka klubides toimuv asjaajamine. Küll tühistatakse päevapealt lepinguid, küll jäetakse rahalised kohustused tasumata.

Laane on seni lubatud palga kätte saanud: "Ma enda peal susserdamist tundnud ei ole, aga seda susserdamist on siin kindlasti... ka meie meeskonnas."

Kuid mõistagi pole kreeklased unustanud ka kolme Eesti suurnime - Kreekas mänginud Tiit Sokku, Aivar Kuusmaad ja Martin Müürseppa.

"Kui satun mõnda seltskonda ja küsitakse, kust ma pärit olen, siis üks nendest kolmest nimest ikka tuleb," lausus Laane.

"Kreeka kõrgliigast on läbi käinud paljud suurepärased korvpallurid - Kuusmaa, Sokk ja Müürsepp nende hulgas. Mäletan neid väga hästi. Suurepärased mängijad," kinnitas ka Vlachos.