Tobreluts: laskesuusakoondise seis on hea, aga keksida pole mõtet

Kaks ja pool kuud enne uue MK-hooaja algust on Eesti laskesuusatamisekoondis märksa paremas lähtekohas kui eelmisel aastal samal ajal. Ennetamaks eelmise hooaja terviseprobleeme, kaasati võistkonna juurde arst ja nõnda on möödunud kogu ettevalmistus olümpiahooajaks suuremate viperusteta.

"Sportlaste tervislik seisund on tänaseks selline, et 99% on kõik oma haigused seljatanud ja see annab kindlust meie tööle, mis me igapäevaselt teeme. Seda on nii sportlased kui ka treenerid tunnetanud ja ma ise tunnetan seda, et oleme õigel teel," kinnitas alaliidu peasekretär Kristjan Oja.

Enne 26. novembril algavat hooaega ootab Eesti meestekoondist ees veel pikk kolmenädalane keskmäestikulaager, millele järgneb Soomes lumelaager ja katsevõistlus. Ka naised treenivad laagrites Soomes.

"Olukord siia maani on kontrolli all ja tänasel päeval on seis oluliselt parem kui eelmisel aastal samal ajal. Samas, väga keksida pole mõtet. On üle kahe kuu veel minna ja selline väga oluline ettevalmistusperiood on veel ees. Siin ei tohi eksida," mõtiskles Eesti koondise treener Indrek Tobreluts.

Uuel hooajal ootab alaliitu ees aga veel üks suur väljakutse. Nimelt korraldatakse veebruari lõpus Otepääl juunioride- ja noorte maailmameistrivõistlused. Sel nädalal külastas Otepääd ka rahvusvaheline alaliit, kes jäi seniste ettevalmistustega rahule.

Algaval hooajal vahendab Eesti Televisioon televaatajatele kogu laskesuusatamise MK-sarja täismahus, samuti jõuavad ekraanile ülekanded just juunioride- ja noorte maailmameistrivõistlustelt.