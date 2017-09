Magnus Kirt: tänased katsed olid kuidagi ligadi-logadi

Karjääri edukaimale hooajal pani 27-aastane vasakukäeline Eesti meister igati väärika punkti, kui viskas parimal katsel oda 82 meetri ja 48 sentimeetri peale ja võttis kindla võidu, kuigi tehniliselt sooritustega rahule ei jäänud.

"Tahtsin hästi esineda ja ise ka tunda, et ma teen häid katseid. Aga tänased katsed olid kuidagi ligadi-logadi. Midagi hullu ei ole, 82 meetrit on täitsa enam-vähem," sõnas Kirt ETV spordiuudistele.

Hooaja parima 86.06-ga maailma edetabelis 14. kohal oleva Kirdi jaoks oli tänane jõuproov just emotsionaalselt tähtis, sest tegemist oli tema isa, kunagise Eesti kelgutamiskoondise peatreeneri, Peeter Kirdi mälestusvõistlusega, millest said lisaks tippudele osa ka kuni viie aastased noored. Isa aitas Kirdil suurelt unistada, kuigi koolipõlves ei näidanud ta veel sugugi lootustandvaid tulemusi.

"Eks see isade ülesanne ongi, et oma lastesse uskuda. Ehk ta süstis seda isegi natuke rohkem kui tavaline isa. See oli kindlasti suureks abiks. Selle võistlusega on alati hea hooaega lõpetada. Siit saab head emotsiooni uueks hooajaks ja loodetavasti tippsportlased motiveerivad ka väikeseid lapsi, kes hommikul oma programmi ära tegid ja saavad suuremana ka tippsportlasteks," uskus odamees.

Sel suvel tegi Kirt 19 võistlust ja suutis kõigil visata üle 80 meetri. Uued sihid seab ta tiimiga siis, kui pea on puhanud: "Tuleb vaimul lasta värskeks saada, seni ennast spordimõtetega ei piina. Uued plaanid teeme siis, kui hakkame ettevalmistusega pihta."